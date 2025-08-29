Poljud sanja novi transfer: Nakon Guillamóna i Edgara, u igri bivši Barcin dragulj

Hajduk je doveo dva nova pojačanja, a riječ je o Španjolcima Hugu Guillamón (25) i Edgaru Gonzalezu (28).

Guillamón igra na poziciji „šestice“, dok je Edgar stoper, a oba igrača imaju iskustvo igranja u La ligi, u Valenciji, odnosno u Granadi. Hajduk ide na španjolski štih, jer je početkom sezone doveo trenera Španjolca, Gonzala Garciju, a Rakitić koristi svoja poznanstva u zemlji u kojoj je ostavio velik nogometni trag.

Hajdukovci priželjkuju još jedno pojačanje iz La lige, a riječ je o nekadašnjem igraču Barcelone i bivšem suigraču Ivana Rakitića, Marokancu Muniru (29). Munir je u karijeri nastupao još i za Sevillu, Alaves, Las Palmas, Getafe, Leganes, prenose Sportske novosti.

Rakitić i Munir su zajedno nastupili 84 puta, kao igrači Seville, odnosno Barcelone. Navijači Bilih se nadaju da će Raketa povući vezu i nagovoriti Marokanca da dođe na Poljud.

On se nedavno oglasio objavom nakon što je bivši Vatreni objavio kraj karijere. "Od nogometa se oprašta netko tko je za mene bio puno više od suigrača. Bio si primjer i na terenu i izvan njega, pravi otac u teškim trenucima i stalni oslonac u onim dobrim", napisao je Marokanac.

Pokrenuli su akciju i „preplavili“ su komentare na zadnjoj Munirovoj objavi na Instagramu.

„Dođi u Hajduk“, Je li vrime? Rakitiću, što ti misliš?, „moglo bi biti vrime“... To su samo neki od komentara navijača koji sanjaju još jedan veliki transfer svoga kluba.

Munir prema Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura, a sada je bez kluba nakon isteka ugovora s Leganesom.