Poljud pod povećalom: Vijci popustili, zaštitni sloj ispucao

U dosadašnjem dijelu HNL-a na Poljudu je bilo više od 307 tisuća gledatelja, što daje prosjek po domaćoj utakmici od 21 tisuće. I to na stadionu o kojemu se proteklih tjedana žustro raspravlja je li uopće siguran za posjetitelje.

Jasan odgovor na to ima direktor infrastrukture Poljuda. Jesu li svi oni koji uđu na ovaj stadion u potpunosti sigurni?

Odgovorni tvrde da je stadion siguran

"Sigurni su. Naravno da su sigurni. Jer u protivnom ne bi puštali gledatelje na stadion", rekao je Marin Božić, direktor infrastrukture i logistike Poljuda.

U tijeku je i licenciranje za sljedeću sezonu.

"Dobili smo načelno pozitivno mišljenje za iduću licencu", dodao je.

Ali, krenimo redom...

"Imali smo nekoliko otkazivanja vijaka. Mi konstantno pratimo ovu situaciju s ovom konstrukcijom i šta se događa sa štapovima", nastavio je.

Gradonačelnik u to baš i nije siguran...

Samo malo niže, pri ulazu na tribine...

"Poviše glava, kao što vidite, imamo problem sa zaštitnim slojem armirano betonske konstrukcije koji je ispucao, dotrajao i imamo ogoljenu armaturu koja dodatno korodira od vlage i taj zaštitni sloj moramo isto kontinuirano skidat", još je jedan problem.

I uz sve to, od srpnja prošle godine - Hajduk je već dobio zelena svjetla za održavanje utakmica na Poljudu. Sigurnost stadiona potpisuje vlasnik. Koji se danas u tu sigurnost ne bi zakleo.

"S obzirom na dokumente koje imamo, koji su do sada pokazivali da stadion i nije baš siguran, tako da...", rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta, nastavivši odgovorom na pitanje zašto nije zatvoren:

"To ne može bit pitanje upućeno meni, mislim da je u tom dijelu bitno pitati struku."

U krovnoj konstrukciji pronađena mina

Nije baš siguran. Točnije - neodržavan. Kazne za to - kaže ministrica - nema.

"Nema posljedica. Dakle, kao što su vlasnici dužni skrbit o svim svojim nekretninama, jednako tako vlasnici moraju skrbiti o kulturnim dobrima. To je definirano zakonom", potvrdila je ministrica kulture Nina Obuljen.

A koliko se zaista skrbilo o Poljudu samo govori i činjenica kako je tek prije pet mjeseci u krovištu pronađena tromblonska mina za koju se vjeruje da je zalutala još u Domovinskom ratu.

Mijenja se 500 leksan proča, kad se stigne

Mijenja se i oko 500 leksan ploča.

"Promijenili smo nekih 70-ak ploča i kad god nam vrijeme dopusti postavljamo nove", nastavio je Božić.

Ima li Grad Split trenutno u proračunu sredstva za ulaganje u sanaciju Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra?

"Vi znate da se izradila studija izvodljivosti na temelju svih stručnih podloga i cilj je da se ide u rekonstrukciju, sanaciju ili izgradnju novog stadiona", zaključio je Šuta.

Odgovor je Nova TV potražila i za prethodni mandat bivše vlasti.

"Mislim da je to prvi mandat da se ikad išta uložilo, da su se pregledale šipke, da su se neke i zamijenile tamo gdje je bilo kritično, da se pripremila dokumentacija za sanaciju koja nije jeftina niti preko noći dođe i u konačnici raspisala javna nabava na temelju osiguranih sredstava", rekao je prethodni dogradonačelnik, Bojan Ivošević.

O stanju Poljuda upravo su mediji godinama upozoravali sve odgovorne. Maštu zagolica činjenica kako se politika aktivno odlučila oglašavati tek pred donošenje odluke o budućem stadionu.

Još uvijek siguran Poljud godinama čeka na svoje bolje dane. Koliko će još? Za sanaciju nisu potrebni ni referendum ni javne tribine.