Poljud će biti popunjen do posljednjeg mjesta. Pogledajte kako izgledaju ulice oko stadiona pred derbi

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL.

- Dinamo je jako snažna momčad. Mogu staviti dvije ekipe na teren i vrlo su kompetitivni na bilo koji način. Fizički su jaki, imaju individualnu kvalitetu. Imaju dobre igrače na mnogim pozicijama te izvrsnog trenera, fantastičnog trenera. Mi smo izrazito motivirani za ovu utakmicu. Moj osjećaj je da su igrači vrlo samouvjereni u ono što rade i da se osjećaju snažno. Sretni su na terenu. Što se toga tiče, prilično sam siguran da se samo nadaju da će utakmica početi što prije, a fizički bi trebali biti na dobrom nivou bez obzira na iscrpljujuću utakmicu koju smo odigrali u srijedu - ovo je naglasio trener Gonzalo Garcia u najavi najvećeg derbija hrvatskog nogometa.

Navijači u velikom broju stižu na stadion. Ulice oko Poljuda preplavljene su navijačima i policijom.