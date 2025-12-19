Garcia šuti o Livaji: Hoće li kapetan igrati protiv Vukovara?

Trenutno se na Poljudu održava konferencija za medije uoči 18. kola SuperSport HNL. Trener Hajduka, Gonzalo Garcia, odgovara na pitanja novinara uoči subotnjeg susreta protiv Vukovara 1991, koji počinje u 15 sati.

Treba li Hajduk nova lica tj. pojačanja u zimskom roku?

" Cilj je dobiti filozofiju, put, napredak. Želimo biti pobjednici, ali ne mogu se fokusirati na ono što će se događati za nekoliko mjeseci, već na ovaj i sljedeći tjedan. Možda trebamo otvoriti mjesta, možda trebamo nova lica, ali tek moram procijeniti situaciju. Naravno da nam je cilj pobijediti u svakoj igri, odnosno pokušati, i još važnije, uvijek napredovati", rekao je Gonzalo Garcia.

Nije otkrio hoće li u nadolazećoj utakmici zaigrati Marko Livaja. "Ne otkrivam jedanaestoricu," naglasio je.

O Hodaku

"Hodak je bio bolestan i posljednjih dana nije trenirao zbog viroze, pa će se njegova spremnost za utakmicu naknadno provjeriti", rekao je Gonzalo.

Na pitanje hoće li dati priliku Abdoulie Sanyang Bambi, García je odgovorio: “Bamba je dobro igrao u posljednjem periodu i mislim da bi mu bilo dobro dati šansu. I mnogi drugi igrači posljednjih su mjeseci pokazali su dobru formu, svi koji budu kvalitetni dobit će priliku.”

Kada je riječ o Karačiću, naglasio je da će odabir igrača ovisiti o željenom stilu igre:

“Ako želimo kvalitetu Karačića, igrat ćemo s njim, a ako trebamo drugačiji stil, tu su Sigur i Hodak. Pozicije su tek početna slika, sve ovisi o odlukama igrača. Ako želimo desnog bočnog koji trči do zadnje crte i probitačan je u napadu, ovisi o tome koga odaberemo.”

Stanje u Hajduku i stadion Poljud

“Istina je da nam treba bolje stanje u Hajduku. Radi se i na stadionu, ali klub s ambicijom i veličinom Hajduka trebao bi imati bolje uvjete. To mogu biti ograničenja u razvoju igrača,” rekao je Garcia.