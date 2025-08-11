Poljski Travelist odabrao najljepše hrvatske plaže

Popularni poljski portal Travelist objavio je popis najboljih plaža u Hrvatskoj te je izdvojio popularne jadranske destinacije, ali i one manje poznate lokacije, i to u različitim tematskim kategorijama. Izdvojene su najbolje hrvatske plaže za obiteljski odmor, zatim za ljubitelje aktivnog odmora i zabavu, kao i tzv. INSTA plaže, odnosno ona najfotogeničnija mjesta. U kategoriji top 5 najljepših plaža u Hrvatsko j posebno su istaknuti Zlatni rat na Braču, Stiniva na Visu, Punta Rata u Brelima, Prapratno na Pelješcu i Nugal na Makarskoj rivijeri.

„Hrvatske plaže već godinama zauzimaju posebno mjesto u srcima poljskih turista, a selekcija onih koje je objavio Travelist potvrđuje koliko su naša obala i njezini jedinstveni biseri cijenjeni u svijetu. Široki spektar hrvatskih turističkih proizvoda zadovoljava različite interese gostiju, pa tako i Poljaka, koji posebno zanimanje iskazuju prema obalnim destinacijama s kvalitetnom ponudom obiteljskog smještaja“, izjavila je Małgorzata Kowalska, direktorica Predstavništva HTZ-a u Poljskoj, dodajući kako je naša zemlja jedna od najpopularnijih turističkih destinacija među poljskim turistima.

Poljaci su u dosadašnjem dijelu godine u Hrvatskoj ostvarili više od 812 tisuća dolazaka i 4,7 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 4% u dolascima i 1% u noćenjima. Pritom su najviše boravili u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Zadarskoj županiji, a gledano prema destinacijama, najviše su posjećivali Zadar, Omiš, Makarsku, Bašku Vodu i Rovinj.

Dodajmo kako poljski Travelist broji više od 6 milijuna korisnika te je riječ o prvom poljskom portalu koji objedinjuje funkcije rezervacijskog servisa i putničkog magazina. Svojim sadržajem motivira čitatelje na organizaciju odmora i putovanja u Poljskoj i inozemstvu, dok se unutar magazina Travelist nalazi niz članaka o atraktivnim destinacijama i rang-listama različitih turističkih lokacija i objekata.

Cjelokupni popis najatraktivnijih hrvatskih plaža prema izboru Travelista dostupan je na poveznici.