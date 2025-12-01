Poljoprivredno-braniteljska zadruga Lintar završila ovogodišnju berbu

Ovogodišnja sezona berbe maslina u Cemexovom rudniku donijela je novi rekord. Iako urod s oko 16,5 ubranih tona ploda nije nadmašio prošlogodišnje količine, kvaliteta maslina je omogućila rekordne količine ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja Lintar, točnije oko 2.400 litara.

Uz članove zadruge, i ove su godine u berbi volonterski sudjelovali članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dalmacijacement, brojni zaposlenici Cemexa i Reciklatora te učitelji i učenici solinskih Eko-škola.

"Trud i znoj, na sreću, bez suza, zaslužni su za rekordni rezultat po pitanju proizvedene količine ulja, koje je i ove godine vrhunske kvalitete. U ime svih zadrugara zahvaljujem volonterima koji su nam pomogli da završimo berbu i ostvarimo ovaj sjajan rezultat", rekao je Ante Grubišić, upravitelj Poljoprivredne braniteljske zadruge Lintar.

"Još od ranih dvijetisućitih kad je započela sanacija i rehabilitacija našeg rudnika uzgajamo masline kao autohtonu vrstu i na početku nismo ni sanjali da će se to pretvoriti u projekt koji u sebi sabire sve najbolje od zaštite okoliša do uključenja naših ljudi i zajednica u kojima poslujemo. Godinu za godinom i novim rekordima, Lintar se pokazuje kao jedan od projekata koji su primjer održivog razvoja, na što smo posebno ponosi", dodala je Merica Pletikosić, voditeljica održivog poslovanja u Cemexu.

Od 2017. godine ekstra djevičansko maslinovo ulje Lintar nosi certifikat eko-proizvodnje te je dobitnik brojnih priznanja i nagrada na manifestacijama maslinara i uljara. Osim toga, zadruga je dobitnica skupne nagrade Grada Kaštela 2018. godine za doprinos uzgoju maslina na rekultiviranim područjima rudnika.

Od 2011. godine kad je osnovana na poticaj članova Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dalmacijacement, većinom zaposlenika tvrtke Cemex, zadruga se brine za maslinike u Rudniku, zasađene tijekom njegove sanacije i rekultivacije. Kontinuiranim sadnjama novih stabala zadrugari dodatno proširuju maslinike i time doprinose obnovi saniranih područja.