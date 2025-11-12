Poljičani pozivaju na performans “Za zdrav razum nikad nije kasno” ispred Ministarstva mora u Zagrebu

Udruga Savez za Poljica, Građanska inicijativa Spasimo Ušće Cetine i Udruga Volim Omiš pozivaju sve građane, a posebno Omišane i Poljičane u Zagrebu, da se pridruže performansu “Za zdrav razum nikad nije kasno”, koji će se održati u petak, 14. studenoga 2025. godine u 11 sati, ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb).

Cilj performansa je, kako navode organizatori, upozoriti na pogubne posljedice koje bi mogla imati planirana trasa omiške obilaznice kroz zaštićeni krajobraz i preko 11 arheoloških lokaliteta. Na lokaciji će biti izložena maketa koja prikazuje usporedbu projekata A i B te jasno ilustrira prednosti i nedostatke pojedinih rješenja.

Organizatori poručuju da je riječ o nefunkcionalnom, skupljem i okolišno štetnom rješenju, koje bi moglo narušiti izgled Omiša i Poljica, povećati rizik od odrona te trajno oštetiti prostor i kulturnu baštinu.

Performansom građanske udruge traže:

trenutno zaustavljanje svih aktivnosti na spornoj trasi omiške obilaznice, koja se namjerava graditi u području pod zaštitom 3. kategorije (zaštićeni krajobraz)

javnu i neovisnu reviziju projekta prema prijedlogu B neovisnih stručnjaka.

žele pokrenuti transparentan dijalog s građanima, stručnjacima i lokalnom zajednicom o optimalnom rješenju koje neće uništiti prostor, okoliš, kulturnu baštinu i budućnost grada

zahtijevaju cjelovito rješenje za cijelu trasu i u konačnici jeftinije od parcijalnih rješenja

„Omiš i Poljica zaslužuju modernu prometnicu, ali ne po cijenu zdravog razuma, prirode i kulturne baštine“, poručuju organizatori, naglašavajući kako inicijativa nije politička, već izraz građanske odgovornosti i borbe za održivi razvoj.