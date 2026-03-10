Politički potres u Dubrovniku: 'Brak koji je trajao punih deset godina temeljio se na čistoj političko-interesnoj razmjeni'

“Mediji nas posljednjih dana zatrpavaju vijestima o pucanju desetogodišnje koalicije između Pera Vićana i HDZ-a. Velikoj ljubavi koja je nastala iz svega – samo ne iz javnog interesa – izgleda dolazi kraj.

Brak koji je trajao punih deset godina nije pukao na programima, idejama ili razvojnim projektima. Jednostavno zato što se na tim stvarima nikada nije ni temeljio. Budimo pošteni, to mladenci nikada nisu ni tvrdili.

Temeljio se na čistoj političko-interesnoj razmjeni:

ti meni Lokrum – ja tebi Sanitat.

Ti meni Remizu – ja tebi Vodovod.

Ti meni izmjene GUP-a – ja tebi još jedne izmjene GUP-a.

Ti meni kuma – ja tebi brata.

Političko dijete iz prvog braka s Androm Vlahušićem, Željko Raguž, uredno je namireno mjestom u Luci Dubrovnik. A kad već škola nije išla, dali su mu da se malo igra kulturom.

Franković i Vićan nisu se razišli kada su prije nekoliko mjeseci otvorili vrata novoj betonizaciji Svetog Jakova. Nisu ni kada su planirali gradnju na Radeljeviću, Remizi, Pemu i drugim lokacijama.

Naprotiv – upravo su se na takvim stvarima godinama prepoznavali.

Svaka nova izmjena GUP-a bila je obnova bračnih zavjeta.

Svaki novi apartmanski mastodont koji niče po Dubrovniku spomenik je toj ljubavi.

I kada pogledate stanje komunalne infrastrukture u Dubrovniku, stanje sa otpadom, prostor koji se nemilice troši i resurse kojima ova politička zajednica upravlja već deset godina – teško je ne pustiti suzu.

Franković i Vićan nisu se razišli ni zbog komunalnog kaosa. Ni zbog fekalija koje plutaju oko grada. Za takve stvari uvijek su krive – vlažne maramice i građani.

Nisu se razišli ni zbog odrona sa padina Srđa koje već više od godinu dana “samo što nisu hitno” sanirane.

Nisu se razišli ni zbog urušene sportske infrastrukture, nepostojećeg Park & Ride sustava ili sramotnog stanja tvrđave Imperijal.

Sve te sitnice – afere, upadi USKOK-a, katastrofalno izvedeni javni radovi, političke trgovine – samo su dodatno učvršćivale njihovu vezu.

Nisu se razišli ni zbog ideologije. Ni zbog ustaša i četnika. Ni zbog lijevih i desnih.

Zato je teško vjerovati da je razlog razlaza nešto ozbiljno.

Vjerojatnije je da se radi o nekoj banalnosti – možda računu za nepostojeći parking. Ili staroj političkoj logici: moj brat je jači od tvog brata.

U međuvremenu mediji razvlače nevjestu, kumovi iz javnih poduzeća zabijaju glave u pijesak, političke sponzoruše njuše priliku, dresovi se presvlače, a alimentacija pregovara.

Sada se čeka samo službena objava razvoda.

A kao i u svakoj političkoj sapunici – konačnu odluku neće donijeti mladenci, nego cijela obitelj.

U ovom slučaju – Gradski odbor HDZ-a.

Koji će sutra nakon 10 godina progledati i krenuti u potragu za nekim novim Perom.

Do nove žene – do nove ruke”, stoji u priopćenju Srđ je Grad.