Političar iz Crne Gore objavio je da u njihovu zemlju stiže više od 20 autobusa i 500 vatrogasaca. No, objavu je izbrisao s Facebooka

Informacija koju je na društvenoj mreži Facebook objavio potpredsjednik Skupštine Podgorice Dragutin Vučinić, a prema kojoj je iz pravca Nikšića ka Podgorici krenula velika kolona autobusa i šlepera s vatrogascima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokazala se netočnom.

Vučinić je sporni status izbrisao s društvene mreže

Vučinić je na svom Facebook profilu naveo kako je "upravo dobio informaciju" da kolona od više od 20 autobusa s oko 500 vatrogasaca iz dviju susjednih država, uz desetak šlepera, ulazi u Crnu Goru pod policijskom pratnjom.

U objavi je dodao kako vozila dolaze iz pravca Nikšića i Danilovgrada te idu prema glavnom gradu, piše crnogorski CDM.

Međutim, iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada poručili su da nemaju nikakvu potvrdu o dolasku takvog konvoja. Naglasili su kako Hrvatska i Bosna i Hercegovina trenutačno i same vode borbu s velikim požarima, zbog čega nije realno očekivati da bi mogle poslati toliki broj vatrogasaca i vozila u Crnu Goru.

Nedugo nakon objave, Vučinić je sporni status izbrisao s društvene mreže. Razlog uklanjanja nije službeno pojašnjen.