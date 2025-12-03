Policija zaustavila Moldavku. Čim je pokazala vozačku uhitili su je

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjom državljankom Moldavije zbog sumnje u krivotvorenje isprave.
Sumnjiči se da je jučer, oko 11.20 sati, tijekom nadzora prometa na DC 8 kod mjesta Rupa upravljala automobilom, poljskih nacionalnih oznaka, s lažnom vozačkom dozvolom.
Naime, kada su je službenici prometne policije zaustavili i tražili vozačku dozvolu pokazala im je dokument za koji su policijski službenici posumnjali da je krivotvoren.
Osumnjičenica je odmah uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje kojim je potvrđena sumnja u krivotvorenu vozačku dozvolu.
Završetkom istraživanja 26-godišnjakinja je kazneno prijavljena mjerodavnom državnom odvjetništvu.
