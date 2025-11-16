Policija zaustavila 27-godišnjaka s 1,92 promila

U subotu, 14. studenog oko 3,45 sati u Kninu, policijski službenici Policijske postaje Knin su tijekom kontrole prometa zaustavili osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 27-godišnjak pod vidnim utjecajem alkohola.

Izvršenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,92 g/kg, nakon čega je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom „B„ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.530 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 5 mjeseci.