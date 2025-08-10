Policija zaplijenila marihuanu, kokain, amfetamine i ecstasy. Sankcionirano 15 osoba!

S ciljem provođenja mjera suzbijanja ponude i potražnje svih vrsta droga, tzv. „ulične redukcije“, policijski službenici sustavno i intenzivno provode mjere i radnje sukladno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Na području Policijske postaje Benkovac - Obrovac, Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar te Policijske postaje Pag u posljednja tri dana, policijski službenici su ukupno prekršajno sankcionirali 11 hrvatskih i 4 stranih državljana koji su zatečeni u posjedu različitih vrsta droga.

U odnosu na vrstu i količinu zaplijenjene droge, policijski službenici su zaplijenili:

- oko 30,44 grama marihuane,

- oko 1,86 grama kokaina,

- oko 7,7 grama amfetamina,

- oko 0,80 grama ecstasy,

- 2 tablete MDMA,

- 4 ručno spravljene cigarete s mješavinom marihuane i duhana te

- jednu metalnu drobilicu.

Zbog posjedovanja droga, protiv šest osoba policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, dok je za 9 osoba, zatečenih u prekršaju, izdan prekršajni nalog i naplaćena novčana kazna.

Policijski službenici i nadalje, tijekom slijedećih dana nastavljaju s pojačanim postupanjima u cilju suzbijanja zlouporaba droga.