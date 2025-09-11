Policija zadržala muškarca koji je uznemiravao djecu na Mejašima u Splitu

Obzirom da se preko društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje dijele informacije da na područjima Mejaša u Splitu muškarac napada djecu, obavještavamo građane da su policijski službenici jučer pronašli muškarca koji se dovodi u vezu s opisanim ponašanjem, odveden je u bolnicu i zadržan je na liječenju.

Tijekom kasnih večernjih sati u utorak je zaprimljena dojava da je nepoznata muška osoba u rastrojenom stanju uznemiravala djecu na školskom igralištu. Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici su upućeni u pojačani nadzor i opservaciju šireg područja u cilju pronalaska osobe. Osoba nije pronađena tu večer, ali su policijski službenici došli do saznanja o identitetu osobe.

Jučer, tijekom jutarnjih sati, 33-godišnji muškarac je lociran i uhićen u Poljičkoj ulici u Splitu, nakon čega je priveden te odveden u KBC Split zbog rastrojenog ponašanja, gdje je i zadržan. Do ovog trenutka imamo saznanja o jednom oštećenom maloljetniku kojeg je muškarac verbalno napao, pljunuo ga i bacio mu mobitel, a policija provodi istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela povreda prava djeteta.

Radi informiranja građana ističemo da je policija do sada u niz navrata istu osobu privodila nadležnim pravosudnim i zdravstvenim institucijama i to zbog kaznenih djela i prekršaja zlouporabe droga, kaznenih djela i prekršaja nasilja vezanih za športska natjecanja, kaznenih djela imovinskog karaktera, prekršaja protiv javnog reda i mira i zbog rastrojenog ponašanja.

Također, ukoliko ima još osoba koje su oštećene, a do sada to nisu prijavili ili imaju konkretnih saznanja, pozivamo ih da o osobno pristupe u Drugu policijsku postaju Split ili nazovu na telefon, a policijski službenici će poduzeti sve potrebne mjere i radnje i provesti adekvatne postupke.