Policija za sutra najavljuje veliku akciju: Pojačano će nadzirati motoriste, na ovo će obratiti posebnu pažnju

U srijedu 27. kolovoza 2025.godine, u vremenu od 15 do 21 sati, na području Policijske uprave zadarske provest će se preventivno-represivna akcija „Nadzor vozača motocikala, mopeda".

Cilj akcije je povećanje razine sigurnosti u prometu te je usmjerena na sprječavanja najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima motocikala, mopeda, uz poseban naglasak na pojačano postupanje u smislu nadzora poštivanja zakonskih odredbi vozača osobnih prijevoznih sredstava.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na ovo će obratiti posebnu pažnju

Posebna pozornost obratit će se na prekršaje nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima, isteka važenja prometne dozvole, neregistriranih vozila, upravljanja prije stjecanja prava na vožnju, upravljanja bez odgovarajuće kategorije, neisticanja ili nepropisnog isticanja registarskih pločica, tehničku neispravnost vozila i ostalih prekršaja u prometu.

Posebna pozornost posvetit će se i povratnicima-recidivistima u cestovnom prometu.

Kako bi bilo što manje tragičnih događaja i kako bi se sigurnost u cestovnom prometu podigla na još višu razinu, ovim putem pozivamo vozače i putnike u cestovnom prometu da se pridržavaju zakonskih odredbi - poručili su iz policije.