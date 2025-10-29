Policija ušla u dubrovački kafić i pronašla amfetamin, marihuanu i streljivo

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske proveli su kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo kaznenim prijavljivanjem dvojice hrvatskih državljanina u dobi od 27 i 53 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i promet drogama.

Operativnim radom na terenu policija je došla do saznanja o prodaji amfetamina osumnjičenog 27-godišnjaka konzumentima s područja Dubrovnika. Kriminalističkim istraživanjem je potom uslijedilo utvrđeno je kako je tijekom rujna i listopada amfetamin nabavljao u većim količinama radi dalje preprodaje.

Pretragom ugostiteljskog objekta na području Dubrovnika u kojem je osumnjičeni 27-godišnjak zaposlen pronađena su 4 pakiranja s manjom količinom marihuane i amfetamina za koju drogu je utvrđeno da je bila namijenjena njegovoj osobnoj konzumaciji.

Pretragom je također pronađena digitalna vaga s tragovima amfetamina i 4 komada pištoljskog streljiva.

Daljom pretragom ugostiteljskog objekta, u dva odvojena sefa, pronađeno je još 40 grama amfetamina i 19 grama marihuane za koju drogu je utvrđeno da pripada vlasniku ugostiteljskog objekta, 53-godišnjaku.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je vlasnik ugostiteljskog objekta navedenu drogu nabavio i držao radi dalje preprodaje konzumentima s dubrovačkog područja.

Kaznena prijava protiv osumnjičenog dvojca je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, dok je zbog posjedovanja manje količine droge namijenjene osobnoj upotrebi kao i zbog posjedovanja streljiva 27-godišnjak prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga i Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana.