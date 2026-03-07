Policija uputila apel građanima: Budite oprezni pri spaljivanju korova

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, policija apelira i poziva sve građane da budu posebno obazrivi prilikom spaljivanja te korištenja lako zapaljivih predmeta i tvari, a kojima bi mogli izazvati požare većih razmjera s težim posljedicama.

"Upozoravamo građane da za paljenje vatre na otvorenom prostoru trebaju imati odobrenje vatrogasne postrojbe i da trebaju poduzeti sve mjere kako se požar ne bi proširio.

Posebno naglašavamo da je svako nekontrolirano paljenje vatre kažnjivo te da su za prekršitelje predviđene novčane kazne, a u slučaju izazivanja požara većih razmjera i kaznena odgovornost", poručuje PU zadarska.

Osim materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.

U razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja spaljivanje korova je dozvoljeno, ali pozivamo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja.

Skrećemo pozornost građanima da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza:

- spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena,

- prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu,

- oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal,

- osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,

- ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila,

- u slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce i druge žurne službe.

Građani ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte vatru bez nadzora jer i mala nepažnja može imati velike posljedice.

U slučaju uočavanja požara ili dima, građani su dužni odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili policiju na broj 192, priopćila je PU zadarska.