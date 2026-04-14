Policija upozorava na novi val internetskih prijevara: Građani ostali bez tisuća eura nakon lažnih investicijskih ponuda

U posljednjih nekoliko dana ponovno su zaprimljene prijave kaznenih djela računalne prijevara u kojima su građani dovedeni u zabludu lažnim ponudama ulaganja i zahtjevima za instalaciju aplikacija, nakon čega su ostali bez novca s bankovnih računa.

U jednom slučaju 79-godišnjak je tijekom ožujka na mobilnom uređaju uočio članak o ulaganju te je na zahtjev nepoznate osobe uplatio 400 eura. Potom je 10. travnja 2026. godine pronašao oglas u kojem se nudila pomoć osobama koje su prethodno bile prevarene, nakon čega je u razgovoru s nepoznatom ženskom osobom, na njen nagovor, u dva navrata uplatio još 8.000 eura. Naknadno je shvatio da je prevaren, a ukupna šteta iznosi 8.400 eura.

U drugom slučaju 64-godišnjaka je nepoznati počinitelj uvjerio da instalira aplikaciju uz obećanje isplate novca ako bude slijedio dobivene upute. Nakon što je aplikacija instalirana, s njegovog bankovnog računa skinuto je 650 eura.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti zaprimljenih prijava.

S obzirom na povećan broj prijevara u kojima počinitelji građanima šalju lažne poveznice za ažuriranje mobilnih bankovnih aplikacija ili ih navode na instalaciju aplikacija i unos osobnih i bankovnih podataka, ponovno upozoravamo građane na dodatan oprez. Građanima savjetujemo da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne instaliraju aplikacije na nagovor nepoznatih osoba, ne unose osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama te da nikome ne ustupaju pristupne podatke za mobilno ili internetsko bankarstvo. U slučaju sumnje na prijevaru potrebno je odmah kontaktirati banku i događaj prijaviti policiji.