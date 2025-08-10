POLICIJA UPOZORAVA Čiovo i Kučine gorjeli zbog opuška i signalne rakete: Uhićen Argentinac, maloljetnik priveden

U subotu 9. kolovoza 2025.g, u 14:53 sati, na otoku Čiovu, u uvali Racetinova između Gornjeg i Donjeg Okruga, izbio je požar na području obraslom suhom travom i borovom šumom. Radi sigurnosti građana i zaštite imovine, na teren su upućene dodatne ophodnje s policijskim službenicima, policijsko plovilo Postaje pomorske policije te pripadnici Interventne policije Split radi osiguranja nesmetanog zahvata vode protupožarnim zrakoplovima.

U sklopu postupanja, policijski službenici su na moru zatekli gumenjak koji se, temeljem prikupljenih informacija, dovodi u vezu s nastankom požara, za koji se sumnja da je izazvan odbačenim opuškom cigarete. Na plovilu je zatečen 64-godišnji državljanin Argentine koji je uhićen te će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Istog dana oko 22:00 sata, na igralištu u Kučinama, maloljetna osoba je ispalila signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar. Požar, u kojem su gorjeli trava i nisko raslinje, lokaliziran je i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Nad maloljetnikom će se, uz prisustvo roditelja, provesti kriminalističko istraživanje.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska apelira na građane da, s obzirom na visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje, iznimno oprezno postupaju sa zapaljivim sredstvima u prirodi, osobito u blizini šumskih područja, te da se suzdrže od uporabe pirotehničkih sredstava koja, osim što mogu izazvati požar, mogu ugroziti i ljudske živote.