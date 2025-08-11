Close Menu

Policija uhitila mladića iz Dalmacije: 18 puta zloupotrijebio bankovnu karticu, ukrao 4 tisuće eura...

Prestrašno!

U Policijskoj postaji Šibenik dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom osumnjičenim za  dvije krađe i računalnu prijevaru.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako je osumnjičeni 22-godišnjak dana 18. lipnja u Boraji iz obiteljske kuće otuđio 4000 eura u raznim apoenima, na štetu 23-godišnjka i 45-godišnjaka te da je dana 28. lipnja u Šibeniku, iskoristio nepažnju 19-godišnje poznanice te joj iz sobe otuđio 170 eura, 100 američkih dolara i 200 švicarskih franaka. Nadalje je utvrđeno da je isti u vremenskom razdoblju  od 19. listopada do 14. prosinca 2024. godine, ukupno 18 puta uporabio  bankovnu  karticu  vlasništvo 21-godišnjakinje te podigao ukupni novčani iznos od 2 550 eura.  

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršenog kriminalstičkog istraživanja 22-godišnjak je uz podnošenje kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1