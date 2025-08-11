Policija uhitila mladića iz Dalmacije: 18 puta zloupotrijebio bankovnu karticu, ukrao 4 tisuće eura...

U Policijskoj postaji Šibenik dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom osumnjičenim za dvije krađe i računalnu prijevaru.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako je osumnjičeni 22-godišnjak dana 18. lipnja u Boraji iz obiteljske kuće otuđio 4000 eura u raznim apoenima, na štetu 23-godišnjka i 45-godišnjaka te da je dana 28. lipnja u Šibeniku, iskoristio nepažnju 19-godišnje poznanice te joj iz sobe otuđio 170 eura, 100 američkih dolara i 200 švicarskih franaka. Nadalje je utvrđeno da je isti u vremenskom razdoblju od 19. listopada do 14. prosinca 2024. godine, ukupno 18 puta uporabio bankovnu karticu vlasništvo 21-godišnjakinje te podigao ukupni novčani iznos od 2 550 eura.

Nakon dovršenog kriminalstičkog istraživanja 22-godišnjak je uz podnošenje kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.