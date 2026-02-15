Policija uhitila goste s pira: Pucali iz pištolja i skoro pogazili pješaka

Policija je uhitila četiri osobe iz svadbene povorke nakon što je prijavljena pucnjava i opasno ponašanje u vožnji. Više je ljudi još u obradi, piše Danica.hr.

Više građana Krapine prijavilo je na Valentinovo kako se iz svadbene kolone puca pištoljima. Brzim postupanjem policije utvrđeno je kako su prilikom prolaska svadbene kolone iz dva osobna vozila više hitaca ispalile četiri osobe stare 25, 21, 23 i 20 godina.

Utvrđeno je kako su iz dva plinska pištolja, kroz otvorene prozore dva osobna automobila ispalili više hitaca. Također je utvrđeno kako su plinski pištolji vlasništvo 25-godišnje djevojke i 28-godišnjeg mladića, koje legalno posjeduju.

Utvrđeno je i kako je mladić (25) počinio i kazneno djelo ugrožavanja drugih jer je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini osobnim automobilom naglo povećavao brzinu, uslijed čega je došlo do proklizavanja pogonskih kotača te je izazvao opasnost za pješaka (58) koji je u tome trenutku prelazio preko ceste.

Policija je tijekom postupanja oduzela dva pištolja i osobni automobil. Četvorka je uhićena i u nedjelju će biti privedeni na sud s predloženom novčanom kaznom od 3000 eura za svakog počinitelja, i to zbog pucnjave iz pištolja.

Zbog sumnje da je 25-godišnjak počinio i kazneno djelo “dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom”, protiv njega provodi se daljnje kriminalističko istraživanje. Također se nastavlja kriminalističko istraživanje zbog dvoje vlasnika plinskih pištolja.

Policijski službenici iz Pregrade pak provode i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja drugih osoba osoba koje su tijekom svadbe eventualno počinili kažnjive radnje, priopćili su u nedjelju iz policije.