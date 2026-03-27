Policija uhitila 40-godišnjeg Dalmatinca, imao je dva improvizirana laboratorija za uzgoj marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja u srijedu, 25. ožujka, obavljena je pretraga stana kojim se koristi osumnjičeni 40-godišnjak, kojom je prilikom pronađeno i oduzeto:

13 pvc vrećica ispunjenih duhanom ukupne težine 1118 grama,

četiri staklene posude ispunjene drogom marihuanom ukupne neto težine 147 grama,

ručno pripravljena cigareta, tzv. joint, ispunjena drogom marihuanom ukupne težine 0,57 grama,

jedna pvc vrećica ispunjena zelenim listovima i cvjetovima indijske konoplje (cannabis sativa) ukupne težine 149 grama,

jedna digitalna vaga za precizno mjerenje,

šest plastičnih boca mineralnog gnojiva svaka zapremine od jedne litre,

dva improvizirana laboratorija unutar jedne prostorije (lampe, ventilatori i dr.) te četiri platnene vreće sa sadnicama indijske konoplje

Oduzet duhan predan je djelatnicima carine.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni 40-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.