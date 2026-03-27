Policija uhitila 40-godišnjeg Dalmatinca, imao je dva improvizirana laboratorija za uzgoj marihuane

Osumnjičeni 40-godišnjak završio je u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja u srijedu, 25. ožujka, obavljena je pretraga stana kojim se koristi osumnjičeni 40-godišnjak, kojom je prilikom pronađeno i oduzeto:

  • 13 pvc vrećica ispunjenih duhanom ukupne težine 1118 grama,
  • četiri staklene posude ispunjene drogom marihuanom ukupne neto težine 147 grama,
  • ručno pripravljena cigareta, tzv. joint, ispunjena drogom marihuanom ukupne težine 0,57 grama,
  • jedna pvc vrećica ispunjena zelenim listovima i cvjetovima indijske konoplje (cannabis sativa) ukupne težine 149 grama,
  • jedna digitalna vaga za precizno mjerenje,
  • šest plastičnih boca mineralnog gnojiva svaka zapremine od jedne litre,
  • dva improvizirana laboratorija unutar jedne prostorije (lampe, ventilatori i dr.) te četiri platnene vreće sa sadnicama indijske konoplje

Oduzet duhan predan je djelatnicima carine.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni 40-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

