Policija u Vrgorcu kazneno prijavila muškarca zbog omogućavanja trošenja droge

Policijski službenici jučer su na području Vrgorca dovršili kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak 43-godišnjaku predao metamfetamin radi konzumacije. Kod 43-godišnjaka droga je pronađena, zbog čega će protiv njega biti podnesena prekršajna prijava sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Protiv 32-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.