Close Menu

Policija u Vrgorcu kazneno prijavila muškarca zbog omogućavanja trošenja droge

Drugoj osobi je dao metamfetamin

Policijski službenici jučer su na području Vrgorca dovršili kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak 43-godišnjaku predao metamfetamin radi konzumacije. Kod 43-godišnjaka droga je pronađena, zbog čega će protiv njega biti podnesena prekršajna prijava sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Protiv 32-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0