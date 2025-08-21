Policija u Vrgorcu kazneno prijavila muškarca zbog omogućavanja trošenja droge

Policijski službenici jučer su na području Vrgorca dovršili kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak 43-godišnjaku predao metamfetamin radi konzumacije. Kod 43-godišnjaka droga je pronađena, zbog čega će protiv njega biti podnesena prekršajna prijava sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.
Protiv 32-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.
