Policija u Tugarama uhitila vozača koji je upravljao vozilom bez položenog ispita

U srijedu , 14. siječnja 2026. godine, oko 20:35 sati, u mjestu Tugare, u ulici Poljička cesta policijski službenici zaustavili su 46-godišnjeg muškarca koji je upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije. Tijekom postupanja utvrđeno je kako vozač kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu niti je kod sebe imao osobnu iskaznicu.

Zbog počinjenih prekršaja uhićen je te je, po dovršenom kriminalističkom istraživanju doveden na nadležni sud. Od njega je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Policija je sudu predložila da se vozaču koji je do sada ranije pravomoćno kažnjen zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno vožnje bez položenog vozačkog ispita, odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseca kao i trajno oduzimanje vozila s kojim je počinio navedene prekršaje.