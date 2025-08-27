Policija u šumi nadomak Splita otkrila plantažu marihuane

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama tako da je u šumi na nepristupačnom terenu na području Prgometa posadio i uzgojio veći broj stabljika marihuane.

Jučer su policijski službenici na području Prgometa tijekom opservacije navedenog područja uočili 47-godišnjaka kako zalijeva stabljike, nakon čega je uhićen i priveden u policijsku upravu.

Na mjestu događaja je obavljen očevid u sklopu kojeg su oduzete 32 stabljike marihuane visine u rasponu od 259 cm do 370 centimetara.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 47-godišnjak posadio i uzgojio stabljike marihuane u cilju preprodaje i ostvarivanja protupravne imovinske koristi je tako počinio kazneno djelo radi čega će biti kazneno prijavljen.