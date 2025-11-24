Close Menu

Policija u Šibeniku otkrila ilegalni duhan u vrijednosti stotina kilograma

Uhićen 40-godišnjak zbog nedozvoljene trgovine duhanom i cigaretama u Šibeniku

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske su proveli kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u subotu, 22. studenog obavljena je pretraga podrumskog djela obiteljske kuća u Šibeniku kojim se osumnjičeni koristi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

  • 590 kutija cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske
  • 18 pvc vreća ispunjenih sitno rezanim duhanom bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske izmjerene ukupne težina 146,5 kilograma
  • dvije digitalne vaga za precizno mjerenje

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

