Policija u Šibeniku otkrila ilegalni duhan u vrijednosti stotina kilograma

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske su proveli kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina.
U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u subotu, 22. studenog obavljena je pretraga podrumskog djela obiteljske kuća u Šibeniku kojim se osumnjičeni koristi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:
- 590 kutija cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske
- 18 pvc vreća ispunjenih sitno rezanim duhanom bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske izmjerene ukupne težina 146,5 kilograma
- dvije digitalne vaga za precizno mjerenje
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
