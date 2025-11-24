Policija u Šibeniku otkrila ilegalni duhan u vrijednosti stotina kilograma

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske su proveli kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u subotu, 22. studenog obavljena je pretraga podrumskog djela obiteljske kuća u Šibeniku kojim se osumnjičeni koristi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

590 kutija cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske

18 pvc vreća ispunjenih sitno rezanim duhanom bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske izmjerene ukupne težina 146,5 kilograma

dvije digitalne vaga za precizno mjerenje

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.