Policija u Poljicima zaplijenila kokain, osumnjičen 80-godišnjak

U nastavku kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga kuće

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski jučer su operativnim radom kod  muškarca u Poljicima pronašli i oduzeli jedan PVC smotuljak s ukupno 0,49 grama droge kokain. Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je za sebe kupio drogu od 80-godišnjaka s područja Poljica.

U nastavku kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija te osobnog vozila koje koristi 80-godišnjak te je pronađeno i od njega oduzeto još 11 PVC smotuljaka sa sadržajem droge kokain.  

Po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu  zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno Neovlaštena proizvodnja i promet drogama 80-godišnjak će biti predan pritvorskom nadzorniku.

