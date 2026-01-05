Policija u Podbablju zaplijenila arsenal oružja i eksploziva, uhićen 53-godišnjak

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je pronađena veća količina oružja.
U petak, 2. siječnja 2026.godine u Podbablju, temeljem naloga suda policijski službenici PU splitsko-dalmatinske obavili su pretragu kuće koju koristi 53-godišnjak. Tijekom pretrage je pronađeno i oduzeto:
- automatska puška AK-47 i 5 pripadajućih spremnika
- puška s užlijebljenom cijevi,
- puška M-48,
- ručno prerađeni pištolj, nepoznate marke i kalibra
- 1 komad privrednog eksploziva ukupne mase 130 grama
- 1 komad detonatorske kapisle
- 375 komada puščanog streljiva
- revolver.
- 155 komada pištoljskog streljiva cal. 22
- dva zračna pištolja
Uhićen je 53-godišnji muškarac i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, radi čega je kazneno prijavljen.
