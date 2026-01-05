Close Menu

Policija u Podbablju zaplijenila arsenal oružja i eksploziva, uhićen 53-godišnjak

Uhićen je 53-godišnji muškarac i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje  tijekom kojeg je pronađena veća količina oružja.

U petak, 2. siječnja 2026.godine u Podbablju, temeljem naloga suda policijski službenici PU splitsko-dalmatinske obavili su pretragu kuće koju koristi 53-godišnjak. Tijekom pretrage je pronađeno i oduzeto: 

  • automatska puška AK-47 i 5 pripadajućih spremnika
  • puška s užlijebljenom cijevi, 
  • puška M-48,
  • ručno prerađeni pištolj, nepoznate marke i kalibra
  • 1 komad privrednog eksploziva ukupne mase 130 grama
  • 1 komad detonatorske kapisle
  • 375 komada puščanog streljiva 
  • revolver. 
  • 155 komada pištoljskog streljiva cal. 22
  • dva zračna pištolja

Uhićen je 53-godišnji muškarac i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, radi čega je kazneno prijavljen.

