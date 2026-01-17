Policija u deset dana spasila dva života: Pijan odlutao u šumu, temperatura mu pala na 34 stupnja

U samo deset dana policijski službenici Policijske postaje Orahovica još su jednom dokazali koliko su predanost, profesionalnost i humanost ključni u zašiti života građana, uspješno provodeći dvije iznimno zahtjevne potrage na različitim područjima u mjestu Bukvik i na području Papuka.

Odlutao u šumu u majici kratkih rukava

Prvi događaj zbio se 28. prosinca, kada je policija u noćnim satima zaprimila dojavu o nestanku 33-godišnjeg muškarca koji se, pod utjecajem alkohola, udaljio s proslave u mjestu Bukvik. Budući da ga nisu mogli pronaći, obitelj je izvijestila policiju.

Policijski službenici su odmah, zajedno s rukovoditeljem, započeli intenzivnu potragu.

Unatoč hladnoći i noćnim uvjetima, policijski službenici su pretraživali sve pravce kretanja i područja na kojima je postojala mogućnost da se nestali muškarac nalazi.

Nakon gotovo sat vremena potrage, muškarac je pronađen kako leži na brazdi oranice, u majici kratkih rukava s vidljivim ozljedama po licu nastalim prilikom pada, dezorijentiran, pothlađen i iscrpljen. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola, a tjelesna temperatura iznosila mu je 34 stupnja Celzijeva.

Zahvaljujući brzoj, organiziranoj i stručnoj reakciji policijskih službenika, muškarcu je pružena medicinska pomoć te je prevezen u zdravstvenu ustanovu, čime je spriječena moguća tragedija.

Pronađen 25-godišnjak

Samo nekoliko dana kasnije, 7. siječnja, policijski službenici Policijske postaje Orahovica ponovno su pokazali iznimnu upornost, profesionalnost i predanost službi.

Ovoga puta, zaprimljena je dojava o 25-godišnjem muškarcu s područja Osijeka koji se tijekom planinarenja na području Papuka izgubio u izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Policijski službenici su upućeni na teren koji je veoma nepristupačan i zahtjevan, kolnik i makadamski putevi su bili prekriveni snijegom i ledom, spuštala se noć, a temperature su padale do -6 stupnjeva Celzijevih. Dodatnu otegotnu okolnost predstavljao je izrazito slab signal mobilne telefonije što je dodatno otežavalo komunikaciju i lociranje muškarca te je cijelu situaciju učinilo zahtjevnijom, a rizik od smrzavanja i ugrožavanja zdravlja bio je dodatno povećan.

Unatoč navedenim okolnostima, policijski službenici nisu odustajali. Zahvaljujući dobrom poznavanju terena, iskustvu i ustrajnosti, na samom vrhu Papuka, u dubokom snijegu uočili su osobni automobil osječkih registracijskih oznaka.

Pješice su se uputili zaleđenim i snijegom pokrivenim zemljanim putem koji je jedini bio prohodan te su uočili mladića kako stoji u snijegu, vidno uplašen, dezorijentiran i iscrpljen.

Policijski službenici su mladića doveli do vozila kako bi se ugrijao i smirio te su utvrdili da nije ozlijeđen niti pod utjecajem alkohola. Kada je mladić bio sposoban za upravljanje vozilom, vlastitim snagama su izgurali njegov automobil iz dubokog snijega, čime je uspješno okončana još jedna zahtjevna intervencija.

Ova dva događaja još jednom potvrđuju koliko su pravodobna reakcija policije, poznavanje terena i nesebična predanost službi presudni u spašavanju ljudskih života.

"Policijska uprava ovom prilikom upućuje apel građanima da prije odlaska u planinska, šumska i druga nepristupačna područja, osobito u zimskim uvjetima, provjere vremenske uvjete, osiguraju odgovarajuću opremu i obavijeste bližnje o svojim planovima.

Posebno se upozorava da je konzumacija alkohola izrazito opasna jer smanjuje sposobnost prosuđivanja, koordinaciju i reakciju, čime se znatno povećava rizik od ozljeda i ugrožavanja života.

Odgovorno ponašanje može spriječiti ugrožavanje vlastite sigurnosti i zdravlja", poručuje Policija.