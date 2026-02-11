Policija u Dalmaciji kazneno prijavila muškarca zbog nametljivog ponašanja prema ženi

Policajci Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nametljivog ponašanja na štetu 62-godišnjakinje.

Tijekom istrage utvrđeno je da je osumnjičeni, u petak 6. veljače, na širem području Rogoznice uspostavio neželjeni kontakt s 62-godišnjakinjom, čije je ponašanje kod oštećene izazvalo osjećaj straha i nelagode.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 62-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.