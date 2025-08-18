Policija u Dalmaciji dvaput u pola sata zaustavila pijanog vozača, završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Ston su tijekom nadzora prometa u mjestu Drače, u nedjelju, 17. kolovoza, oko 3,10 sati zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alkotestiranjem je utvrđeno kako vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 1,24 g/kg, zbog čega je isključen iz prometa i kažnjen novčanom kaznom od 660 eura i dvomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

Unatoč izrečenoj zabrani upravljanja vozilima B kategorije, zatečen je pola sata nakon prvog zaticanja, ovaj put u mjestu Janjina. Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva te je jutros uz optužni prijedlog zbog vožnje unatoč izrečenoj zabrani i u alkoholiziranom stanju, odveden na Općinski sud u Dubrovniku uz prijedlog sudu da se kazni novčanom kaznom od 1.980 eura i petomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.