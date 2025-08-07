Policija tražila zatvor za vozača (34) zaustavljenog na Braču, sud ga ipak pustio na slobodu

Policijski službenici Policijske postaje Brač dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34- godišnjim muškarcem zbog počinjenja težih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U utorak, 5. kolovoza 2025. godine u 21:14 sati, u mjestu Donji Humac na otoku Braču, policijski službenici zaustavili su 34-godišnjeg vozača motocikla koji je upravljao vozilom unatoč važećoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije, izrečenoj rješenjem Policijske postaje Solin u razdoblju od 24. lipnja do 24. rujna 2025. godine.

Tijekom kontrole, vozaču je ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu koje je prihvatio, a test je pokazao pozitivnu reakciju na kokain. Osobi je potom ponuđen liječnički pregled te vađenje krvi i urina radi toksikološkog vještačenja, što je odbio.

Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje s obzirom na opravdanu bojazan ponavljanja prekršaja. Također, predloženo je izricanje zatvorske kazne u trajanju od 15 dana te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud je 34-godišnjaka pustio na slobodu, a predmet stavio u redovan postupak te će odluka biti naknadno donesena.