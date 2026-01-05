Close Menu

POLICIJA TRAŽI POMOĆ Čak dvoje mladih Kaštelana nestalo je na Staru godinu

Policija je pozvala građane na pomoć u potrazi za dvoje maloljetnika s područja Kaštel Lukšića koji su nestali na Staru godinu. Riječ je o 12–godišnjoj Lari Burić i 15–godišnjem Antoniu Benatu, čiji je nestanak prijavljen policiji, a objavljen je i na internetskoj stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Lara Burić, rođena 2013. godine, visoka je oko 158 centimetara, smeđe je kose i zelenih očiju te ovalnog lica. U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.

Antonio Benat, rođen 2010. godine, visok je oko 165 centimetara, kestenjaste je kose i smeđih očiju. Bio je odjeven u crnu trenirku, crnu jaknu i tenisice.

U oba slučaja kao mjesto nestanka navodi se Kaštel Lukšić, a policija intenzivno prikuplja informacije koje bi mogle pomoći u potrazi.

Građani koji imaju bilo kakve korisne informacije pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili podatke dostave putem e–mail adrese nestali@nestali.hr.

Policija apelira na građane da, u slučaju da posjeduju saznanja, reagiraju što prije te da pritom ne šire neprovjerene informacije.

