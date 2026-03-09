Policija traži 59-godišnjaka s ožiljkom na trbuhu: Udaljio se s adrese prebivališta

U petak, 6. ožujka, iz mjesta Potok kraj Popovače nestao je 59-godišnji Davor Herjavec.
Posljednji put viđen dok je pješice kretao prema Sisku.
Od tada mu se gubi svaki trag, a obitelj i policija intenzivno tragaju za njim.
Muškarac je visok 175 cm, mršav, s crnom kosom i smeđim očima. Ima ovalno lice i srednje velik nos, a po tijelu je prepoznatljiv po ožiljku na trbuhu u obliku znaka plus.
"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", priopćila je policija.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0