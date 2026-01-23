Policija "steže obruč" ovaj vikend: Kreće lov na "četiri ubojice u prometu"

Policijski službenici prometne policije će tijekom cijelog vikenda, a posebno u noći sa subote na nedjelju 24./25. siječnja, na prometnicama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske provesti preventivno-represivnu akciju. Fokus je na najtežim prometnim prekršajima, kolokvijalno nazvanima “četiri ubojice u prometu”.

Što policija najviše kontrolira: Brzina, alkohol, pojas i mobitel

Riječ je o prekršajima koji najčešće dovode do najtežih stradavanja u prometu:

prekoračenje brzine

vožnja pod utjecajem alkohola

nekorištenje sigurnosnog pojasa

korištenje mobitela tijekom vožnje

Iz policije poručuju da se ovakvim najavama želi vozačima skrenuti pozornost na rizična ponašanja i utjecati na svijest o važnosti poštivanja prometnih pravila, kako bi se broj nesreća uzrokovanih ovim prekršajima sveo na najmanju moguću mjeru.

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga smatra se teškim prekršajem. Novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi i kreću se od 90 do 2.650 eura, dok je za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana i kazna zatvora do 60 dana.

Odbiješ testiranje? Kažnjivo je — i skupo

Policija podsjeća kako je odbijanje testiranja na alkohol i droge kažnjivo. Vozač koji odbije ispitivanje prisutnosti alkohola, droga ili lijekova, kao i liječnički pregled odnosno uzimanje krvi ili krvi i urina, može biti kažnjen novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

U određenim slučajevima moguće je i privremeno oduzimanje vozila, osobito ako se radi o recidivistu.

Sigurnosni pojas je jedan od ključnih elemenata zaštite vozača i putnika. U slučaju sudara ili naglog kočenja, njegova je uloga zadržati osobu u sjedištu te spriječiti udarce o unutrašnjost vozila i ispadanje iz vozila.

Za nekorištenje sigurnosnog pojasa propisana je novčana kazna od 130 eura.

Mobitel za volanom: Manje pažnje, sporija reakcija, veći rizik

Nepropisna uporaba mobitela i drugih uređaja ozbiljno narušava sigurnost upravljanja vozilom. Vozači koji koriste mobitel, upozoravaju, često nemaju dobar pregled prometne situacije, misli im nisu usmjerene na cestu, a uz to često ne drže obje ruke na volanu — što sve zajedno produžuje reakciju na neočekivane situacije.

Iz policije poručuju da cilj nije samo kažnjavanje, nego i prevencija: smanjiti broj nesreća i stradavanja. Vozače pozivaju na oprez, odgovornost i poštivanje prometnih pravila, posebno tijekom vikenda i u noćnim satima kada su kontrole najintenzivnije.