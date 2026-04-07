Policija spriječila mogući navijački sukob kod Dugopolja: 14 osoba uhićeno s opremom za tučnjavu

Policijski službenici interventne policije PU splitsko-dalmatinske su 4. travnja 2026. godine u večernjim satima osiguravali pripadnike navijačke skupine iz Šibenika koji su putovali iz Metkovića u Šibenik.

Opservirajući šire područje između Dugopolja i Biska policijski službenici su na zemljanom parkiralištu uočili više vozila i skupinu mlađih osoba odjevenih u tamnu odjeću. Po uočavanju policijskih službenika osobe su počele bježati.

Ukupno je pod nadzor stavljeno 14 osoba, pripadnika navijačke skupine iz Splita i Sinja, a tijekom postupanja pronađene su marame za prikrivanje identiteta, fantomke, štitnici za zube, bandaže za ruke i zglobove te rukavice s ojačanim dijelom na člancima šake.

Svi su uhićeni i dovedeni u službene prostorije te je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su prekršili odredbe Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Protiv njih će biti podnesene odgovarajuće prijave.