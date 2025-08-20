Policija smiruje histeriju na društvenim mrežama zbog slike Indijca: "Nije bilo pokušaja silovanja, sama žena sve opovrgla"

Na društvenim mrežama posljednjih se dana proširila uznemirujuća informacija da je na području Vranjica došlo do pokušaja silovanja. Uz objave je kružila i fotografija motocikla za koji se tvrdilo da ga vozi osoba osumnjičena za navodno kazneno djelo. Međutim, PU splitsko-dalmatinska je danas demantirala te navode, poručivši da se radi o lažnim informacijama koje su mogle izazvati nepotrebnu paniku među građanima.

Iz splitske policije ističu da nisu zaprimili nikakvu prijavu silovanja ili pokušaja silovanja na području Vranjica. Odmah po dojavi da se društvenim mrežama šire takve informacije, policijski službenici izašli su na teren i obavili sve potrebne razgovore.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zajedno su se vozili na motociklu

– Utvrdili smo identitet muškarca koji je upravljao motociklom te smo s njim razgovarali. Također smo razgovarali i sa ženskom osobom koja se nalazila u njegovom društvu. Oboje su strani državljani i zajedno su se vozili na motociklu, a nije bilo niti pokušaja počinjenja, niti počinjenja bilo kojeg kaznenog djela – poručuju iz policije.

Dodaju kako je njihova međusobna interakcija, namjerno ili slučajno, pogrešno protumačena te netočno prikazana na društvenim mrežama.

Policija je posebno naglasila pozitivan primjer građana koji su ih obavijestili o sumnjivim informacijama koje se šire, istaknuvši da samo službene osobe mogu provesti postupke utvrđivanja činjenica.

"Ne širite neprovjerene informacije"

– Još jednom, u cilju sprječavanja širenja neistinitih informacija i lažnih vijesti koje mogu dovesti do teških posljedica i negativno utjecati na osjećaj sigurnosti kod građana, ukazujemo svima na obavezu da na društvenim mrežama ne objavljuju informacije za koje ne znaju jesu li točne. Na taj način mogu napraviti više štete nego koristi – poručili su iz splitske policije.

Građanima je ponovno upućen apel da sve sumnjive informacije odmah prijave policiji na broj 192, umjesto da ih nekritički dijele putem društvenih mreža.