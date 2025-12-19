Policija se oglasila pred utakmicu Hajduka i Vukovara

U nedjelju, 21. prosinca 2025. godine, s početkom u 15 sati, na gradskom stadionu Poljud odigrat će se nogometna utakmica između HNK Hajduk i HNK Vukovar 1991, zbog koje će u Splitu biti uvedena posebna regulacija prometa.

Kako su izvijestili iz policije, na dan utakmice od 11 sati pa do završetka osiguranja bit će uspostavljena potpuna blokada prometa u više ulica u okolici stadiona. Promet će biti zatvoren u Poljudskom šetalištu kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice sedam Kaštela, u Zrinsko-frankopanskoj ulici od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla od raskrižja s Putom Brodarice.

Izuzetak od zabrane imat će vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanara, javnog prijevoza te vozila s posebnom propusnicom.

Policija također podsjeća da je, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno unošenje alkohola i droga, ulazak na stadion u alkoholiziranom stanju, unošenje i korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih opasnih predmeta, kao i paljenje navijačkih rekvizita.

Zabranjeno je i maskiranje lica radi prikrivanja identiteta, isticanje transparenata ili simbola koji potiču mržnju ili nasilje, pjevanje ili dobacivanje poruka takvog sadržaja, neovlašteni ulazak u natjecateljski ili gledateljski prostor, bacanje predmeta u teren te boravak na mjestima za koja gledatelji nemaju ulaznicu.

Na dan utakmice policija će, prije, za vrijeme i nakon susreta, obavljati snimanje stadiona i prilaznih pravaca, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima.

Građani se pozivaju da poštuju upute i zapovijedi policijskih službenika kako bi utakmica protekla mirno i bez izgreda.