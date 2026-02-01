Policija se oglasila o prijetnjama Pupovcu

Zagrebačka policija potvrdila je da je u pothodniku u Remetinečkoj cesti ispisan grafit neprimjerenog sadržaja te da je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja.

Iz Policijske uprave zagrebačke poručili su da nisu zaprimili dojavu o grafitima, ali su po saznanju iz medija na mjesto događaja odmah uputili policijske službenike, koji su obavili kriminalističko-tehničku obradu.

Policija je navela da je uklanjanje grafita u nadležnosti komunalnog redarstva.

Podsjetimo, grafiti s pozivima na ubojstvo saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca osvanuli su u pothodniku kod Osnovne škole Savski Gaj, o čemu je ranije javnost izvijestilo Srpsko narodno vijeće. Pupovac je rekao da ga takve poruke nisu iznenadile te da su dio šire kulture mržnje koja se već dulje vrijeme tolerira u javnom prostoru.