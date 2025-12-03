Policija razotkrila napadača koji je u Kaštelima i Splitu prijetio, vezao i pokušao otmicu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio čak šest kaznenih djela – dva kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode, jedno protupravno oduzimanje slobode u pokušaju, razbojništvo, oštećenje tuđe stvari te teško tjelesno ozljeđivanje u pokušaju. Za povezana kaznena djela do sada su prijavljene ukupno četiri osobe.

Prema rezultatima istrage, prva kaznena djela dogodila su se u srpnju 2025. godine, kada je osumnjičenik tijekom boravka u stanu s oštećenim, zajedno s ranije prijavljenim muškarcem, pokušao iznuditi materijalnu korist. Nakon što im oštećeni nije želio posuditi vozilo, nasrnuli su na njega, prijetili nožem te uporabom sile iz stana otuđili novac, nakit i ključeve vozila kojim su potom pobjegli. Žrtvi su pritom onemogućili izlazak iz stana tako što su ga vezali i zaključali vrata. Time su, prema sumnjama istražitelja, počinili razbojništvo i protupravno oduzimanje slobode.

Drugi niz događaja zbio se u listopadu 2025. godine na području Kaštela. Osumnjičeni je oštećenog zadržao nekoliko sati u stanu, prijetio mu, vikao na njega da je dužan te mu izricao prijetnje smrću, dovodeći ga u ponižavajući položaj. Istoga dana, u društvu dviju osoba ranije prijavljenih za isto kazneno djelo, pokušao je u vozilo ugurati još jednog muškarca, no ovaj je uspio pobjeći. Policija ga zbog toga sumnjiči za dva kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode, od kojih je jedno ostalo na pokušaju.

Treći slučaj zabilježen je u studenome 2025. godine na području Splita. Osumnjičeni je, zajedno s muškarcem koji je iste večeri uhićen, počinio kaznena djela oštećenja tuđe stvari i teške tjelesne ozljede u pokušaju. Suučesnik je već predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 30-godišnjak je priveden pritvorskom nadzorniku uz odgovarajuću kaznenu prijavu. Policija navodi da je osumnjičenik i ranije višestruko evidentiran – dosad je kazneno prijavljivan čak 12 puta, i to zbog teških kaznenih djela protiv života i tijela, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te ozbiljnih imovinskih kaznenih djela.