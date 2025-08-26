Policija razbila seriju krađa u Vodicama i Tisnom: Par završio u pritvoru

​Policijski službenici Policijske postaje Vodice su proveli kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim hrvatskim državljaninom i 23-godišnjom državljankom Bugarske zbog sumnje u počinjenje 17 kaznenih djela na štetu više osoba, i to 7 kaznenih djela krađe, 7 kaznenih djela računalne prijevare, 1 kazneno djelo neovlaštene uporaba tuđe pokretne stvari, 1 kazneno djelo krivotvorenja isprave i 1 kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet tvari zabranjenih u sportu.

Osnovano se sumnja da su osumnjičeni, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, od 19. do 22. kolovoza 2025.godine u Vodicama i Tisnom, zajedno i u dogovoru počinili navedena kaznena djela.

Naime, sumnja se da su 19./20. kolovoza u Tisnom otuđili motocikl u vlasništvu 56-godišnjaka, dok se u kontakt bravi nalazio pripadajući ključ, nakon čega su preinačili pripadajuće registarske oznake, koje je policija 22. kolovoza tijekom kontrole vozila i vozača oduzela od osumnjičenog 38-godišnjaka, kao i otuđeni motocikl.

U četvrtak, 21. kolovoza u Tisnom, osumnjičeni su iskoristili nepažnju i odsutnost 34-godišnjeg vlasnika osobnog automobila te isti original ključem stavili u pogon, nakon čega su se vozilom odvezli do Obale sv. Martina u Tisnom gdje su automobil ostavili pri čemu su iz vozila otuđili torbicu s osobnim dokumentima i bankovnim karticama vlasnika vozila, kao i bankovnu karticu člana obitelji 34-godišnjaka. Također se sumnjiče da su istog dana u Vodicama i Tisnom, na više prodajnih mjesta, s otuđenim bankovnim karticama neovlašteno proveli 7 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 94,96 eura.

Istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni, u četvrtak, 21. kolovoza u Tisnom u noćnim satima otuđili motocikl vlasništvo 39-godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od 6000 eura. Policija je u petak, 22. kolovoza u Dazlini pretragom terena pronašla predmet kaznenog djela, koji je po dovršetku kriminalističkog istraživanja vraćen 39-godišnjem vlasniku.

Nadalje, sumnjiče se da su 21. kolovoza također u Tisnom, iz otključanog osobnog vozila u vlasništvu državljanina Češke otuđili sup dasku, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 650 eura, dok su istog dana u ugostiteljskom objektu u Vodicama 36-godišnjakinji otuđili novčanik s novcem i osobnim dokumentima, nakon čega su u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta otuđili ključ motocikla koji se nalazio u kontakt bravi motocikla u vlasništvu 69-godišnjaka.

Također, sumnjiče da su dana 21./22. kolovoza u Tisnom iz otvorene garaže otuđili dvije zaštitne kacige u vlasništvu 57-godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 150 eura.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak, 22. kolovoza u Dazlini obavljena je pretraga kuće u kojoj osumnjičeni borave, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: tri komada Rolon 250 nandrolone decanoate injection IP250mg/ml, dva komada Teston 250 testosterone enanthateinjection USP 250 mg/ml, sup daska, zaštitna kaciga ,original ključevi motocikla i osobnog vozila.

Također, pretragom kuće u kojoj osumnjičeni borave pronađeno je i oduzeto osobno vozilo za koje je policija u potražnim evidencijama utvrdila kako je vozilo prijavljeno kao ukradeno u državi članici EU.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.