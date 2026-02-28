Policija razbila lanac preprodaje heroina i kokaina

Policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar su u nastavku kriminalističkog istraživanja provedenog u siječnju 2026. godine, proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakinjom i 49-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kaznena djela Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Naime, sumnjiči ih se da su u posljednjih šest mjeseci na širem zadarskom području, u više desetaka navrata prema krajnjim kupcima preprodavali drogu heroin i kokain, u različitim pojedinačnim količinama.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru policija je podnijela kaznenu prijavu protiv oboje osumnjičenika te su u zakonskom roku predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave zadarske.