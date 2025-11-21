Policija pronašla vozilo i ženu povezanu sa smrtnom nesrećom u Splitu

Nastavno na tešku prometnu nesreću u Hercegovačkoj ulici u Splitu, u kojoj je smrtno stradala pješakinja, a vozač se udaljio s mjesta događaja, iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske stigla je nadopuna informacija.

Policija je potvrdila da je poduzetim mjerama ubrzo nakon nesreće pronađeno vozilo za koje se sumnja da je sudjelovalo u događaju, kao i ženska osoba koja se dovodi u vezu s nesrećom.

U tijeku je kriminalističko istraživanje, nakon kojeg bi trebale biti poznate dodatne okolnosti ovog tragičnog događaja.