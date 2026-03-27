Policija pronašla i oduzela amfetamin i streljivo od 25-godišnjaka

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik jučer, 26. ožujka, u Šibeniku su postupali prema 25-godišnjaku, koji je tom prilikom dragovoljno predao dva pvc smotuljka ispunjena drogom amfetamin ukupne bruto težine 26,5 grama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni boravi te su pronađena i od 25-godišnjaka oduzeta: dva komada vojnog streljiva, dvadeset četiri komada streljiva za automatsku pušku kalibra 7,62 × 39 mm, jedan komad malokalibarskog streljiva i jedan komad streljiva kalibra 7,9 mm.

Nakon dovršenog istraživanja protiv osumnjičenog podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.