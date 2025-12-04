Policija privela pa pustila aktivista s marša protiv fašizma pod sumnjom da je razbio Lozinu ploču?

Na dan održavanja prosvjednog marša “Ujedinjeni protiv fašizma” održan u Zadru zadarska policija privela je antifašističkog aktivista Denisa Perišu iz Šibenika, sumnjajući da bi on mogao biti odgovoran za razbijanje ploče Rajku Lozi u Vruljici dva dana ranije, piše 057info.hr.

U nedavnom intervjuu Periša je predstavljen kao „najpozatiji hrvatski haker. Informatički stručnjak, aktivist, ateist, komunist“. Pod kojim okolnostima je policija došla do njega ne zna se, no iz naloga suca Ivana Markovića za pretragu mobitela vidljivo je da je priveden u Ulici Šimuna Kožičića Benje kod Foruma pod sumnjom da je počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Iako su dijelovi odluke koje je Periša objavio na svojoj Facebook stranici zatamnjeni, vidljivo je da se spominje o spomen ploči hrvatskom branitelju na kojoj piše da se radi o ustaškom sinu koji je poginuo za slobodu Nezavisne Države Hrvatske. Kako je već ranije prijavljivan za prijetnju i posjedovanje eksplozivnih stvari, a čest je posjetitelj antifašističkih skupova u kojima se negoduje protiv fašizma, policija je zatražila pretragu njegovog mobilnog uređaja, što je sud odobrio.

Sam Periša je nakon nekoliko sati zadržavanja u službenim prostorijama pušten na slobodu, a postupanje zadarske policije komentirao je na društvenim mrežama.

– Priveli su me da me maltretiraju iako ništa, baš ništa nisam napravio, znači stao sam tamo i pljeskao, nisam ni odgovorio onim budalama iza.. Optužili me za nešto skroz deseto sa čim nemam nikakve veze, odveli na poligraf, oduzeli mobitel. U uredu policije na stolu HOS čaša, iza stoji Thompson CD sa križem… tako da mi je bilo jasno, napisao je Periša.