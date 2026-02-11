Policija pretražila stan splitskog dilera i zaplijenila drogu

Jučer, 10. veljače, policajci su na području Splita postupali prema 32-godišnjem muškarcu zbog sumnje na posjedovanje droge.

Od njega je oduzeta vrećica u kojoj je bilo 37 grama kokaina. Muškarac je uhićen i doveden u policijske prostorije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom pretrage stana kojeg koristi, policajci su pronašli vrećicu s 15,2 grama kokaina, 33 grama marihuane te digitalnu vagu za precizno mjerenje, na kojoj su uočeni ostaci praškaste bijele materije.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 32-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te će danas, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je PU SD.