Policija pretragom pronašla više od 179 kilograma sitno rezanog duhana

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske su proveli kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom i 36-godišnjakom osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u srijedu, 10. rujna obavljena je pretrage obiteljske kuća 25-godišnjaka na području Kistanja, kao i pretrage osobnih automobila kojim se osumnjičeni koriste te je pronađeno i od 25-godišnjaka oduzeto devet PVC vreća ispunjenih sitno rezanim duhanom bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske ukupne bruto težine 179,960 kilograma.

Prilikom postupanja, osumnjičeni 36-godišnjak je policijskim službenicima dragovoljno izručio paketić ispunjen marihuanom ukupne bruto težine od 5,6 grama.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv 36-godišnjaka podnosi se optužni prijedlog.