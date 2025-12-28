Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare, prosvjeduju zbog Thompsona

U nedjelju ujutro pred Tomaševićevim stanom u Zagrebu okupila se šačica desničara koje predvode Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kao Dado iz Smogovaca. Sve je puno policije. U zraku je dron koji sve snima, javljaju 24 sata.

Desničari su stigli pred Tomaševićev stan i najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je Tomašević najavio za sve Thompsonove koncerte u Zagrebu.

Thompson je sinoć, čini se, otpjevao svoje u Zagrebu, barem u prostorima kojima upravljaju Grad i Holding. Kako je ranije najavio gradonačelnik Tomašević, ako na koncertu u Areni pjesmu Čavoglave počne sa 'Za dom spremni', bit će mu zabranjeno pjevati u svim prostorima kojima upravlja Grad Zagreb. Thompson je pjesmu počeo kao i svaki put, na početku je uzviknuo 'za dom', a publika je odgovorila 'spremni'. Na koncertu je, u pauzi između pjesama, pozvao mlade na izvanredne izbore i rušenje vlasti Možemo i Tomislava Tomaševića u Zagrebu. Njegov odvjetnički tim najavio da će svim pravnim sredstvima krenuti protiv Tomaševićeve zabrane koncerta što uključuje tužbe i kaznene prijave.