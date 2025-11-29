Policija podnijela optužne prijedloge zbog incidenta na Danima srpske kulture

Zagrebačka policija je za Dnevnik Nove TV potvrdila da je podnijela osam optužnih prijedloga zbog incidenta koji se 7. studenog dogodio ispred Srpskog kulturnog centra uoči otvaranja izložbe "Efemeris - legal Dejana Medakovića".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Policijska uprava zagrebačka je, po dovršenom kriminalističkom istraživanju, podnijela optužne prijedloge redovnim putem nadležnim sudovima protiv ukupno osam počinitelja (četvorice maloljetnih počinitelja i četvorice punoljetnih počinitelja starosti 18, 20, 23 i 27 godina) zbog počinjenih prekršaja iz članaka 5. i 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", stoji u obrazloženju policije.

Policija je pojasnila prekršaj članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

"Prikrivali su identitet (maskiranjem), odnosno odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i licem prekrivenim odjevnim predmetom, čime su stvarali nemir i nesigurnost kod građana koji su se tada nalazili na navedenom javnom mjestu, kao i kod onih koji su takvo ponašanje vidjeli putem sredstava javnog priopćavanja", pojasnili su iz policije.

"Napominjemo da su dvojica počinitelja ranije evidentirana i to 27-godišnjak za sedam kaznenih djela i četiri prekršaja te 16-godišnji maloljetnik za dva prekršaja (ne računamo prekršaje iz domene prometa)", dodali su.

Policija je također komentirala veliku tučnjavu koja se 12. studenog dogodila na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Prema dosad provedenom kriminalističkom istraživanju, protiv trojice maloljetnih počinitelja podnijeta kaznena prijava zbog kaznenog djela 'Izazivanje nereda' opisanog u članku 324. stavku 2. Kaznenog zakona. Oni su 13. studenoga 2025. godine predani pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku s ciljem utvrđivanja ostalih sudionika. Jedan od navedenih počinitelja do sada je evidentiran zbog počinjenih prekršaja", objasnila je zagrebačka policija.