Policija ovom Splićaninu konačno stala na kraj. Sad će se malo 'smiriti' u zatvoru

U petak, 28. studenoga, oko 9.30 sati policija je u Splitu zaustavila 58-godišnjeg motociklista koji je vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 15 negativnih bodova.

Policijski službenici su mu privremeno oduzeli motocikl, uhitili ga i uz optužni prijedlog priveli na sud. Zbog činjenice da je riječ o višestrukom recidivistu, policija je zatražila njegovo zadržavanje, trajno oduzimanje motocikla te kaznu od 45 dana zatvora.

Sud je odredio 10 dana zadržavanja, nakon čega je muškarac sproveden u zatvor. Kako navodi splitska policija, odluka o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj bit će donesena uskoro.