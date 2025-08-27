Close Menu

Policija otkrila uzrok prometne tragedije u kojoj je smrtno stradao 42-godišnjak

Nesreća se dogodila na jugu Hrvatske

U jučerašnjoj teškoj prometnoj nesreći koja se oko 18,40 sati dogodila na državnoj cesti D-8 u Slanom, smrtno je stradao 42-godišnji hrvatski državljanin.

Do prometne nesreće je došlo kada se 25-godišnji državljanin Ukrajine, s proširenja koje se nalazi uz državnu cestu, osobnim vozilom poljskih nacionalnih oznaka polukružno okretao preko pune razdjelne crte, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U tom je trenutku u bočni dio njegovog vozila udario motocikl dubrovačkih registarskih oznaka kojem je oduzeo prednost prolaska, a kojim se u pravcu Splita kretao 42-godišnji motociklist. Od zadobivenih ozljeda motociklist je smrtno stradao na mjestu događaja.   

Za vrijeme trajanja očevida, kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku,  promet na tom dijelu državne ceste  bio je zatvoren za sav promet, a u cijelosti je pušten u 21,45 sati i za to vrijeme se odvijao alternativnim pravcima.

Ukrajinski državljanin koji je uzrokovao prometnu nesreću je zadobio lakše tjelesne ozljede i trenutno se nalazi u dubrovačkoj bolnici pod policijskim nadzorom. Nakon puštanja s liječenja slijedi mu uhićenje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu s posljedicom smrti.

Tijelo smrtno stradalog motocikliste je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se provesti obdukcija koja ima za cilj utvrditi točan uzrok smrti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
1
Sad
0
Mad
0